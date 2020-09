Una startup campana si candida a realizzare motori elettrici per la supercar (Di giovedì 3 settembre 2020) realizzare in un apposito stabilimento in Campania motori ad alte prestazioni elettrificati e anche full-electric per supercar. E’ anche questa la mission della startup innovativa “Mazzanti Automotive Testing & Innovation Lab”, costituita dall’unione della Mazzanti Automobili con la società napoletana di ingegneria Netcom Group, con le spinoff universitarie (Università di Salerno) eProInn e ePowerIng e con la Bruno & Partners, società di consulenti d’impresa. L’obiettivo della startup costituita nel mese di agosto è quello di innovare nel settore delle auto ad alte prestazioni e sviluppare soluzioni innovative, partendo da quelle immediatamente implementabili sulle auto Mazzanti Automobili, il costruttore italiano di ... Leggi su ildenaro

