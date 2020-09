“Una pista ciclabile sullo Stretto”. L’incredibile ideona del ministro De Micheli (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set – «Nel 2020 l’uomo si sposterà esclusivamente su macchine volanti», erano soliti prevedere gli scrittori di fantascienza nel secolo scorso. La realtà, purtroppo, è piuttosto amara: ci hanno promesso un futuro da Asimov, ma ci ritroviamo dentro la sceneggiatura di Idiocracy. Niente auto volanti nel 2020, quindi: invece dobbiamo accontentarci dei tweet del ministro dei Trasporti e delle Infrastutture De Micheli, che tra le proposte papabili per il ponte sullo Stretto estrae dal cilindro l’ideona della pista ciclabile. Lo ha detto davvero: «Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Per collegarle su ferro, su strada e con una ... Leggi su ilprimatonazionale

paola_demicheli : Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. P… - Corriere : Una giornalista è convinta che Mario non si sia suicidato (fu trovato impiccato e con segni di ferite ai polsi) ma… - BentivogliMarco : Il Sindaco di Nardó, fascista e militante di #Casapound e candidato a sostegno di #Emiliano per la regione Puglia v… - AzzurraBarbuto : Il ministro dei Trasporti De Micheli vuole collegare Calabria e Sicilia mediante una pista ciclabile. Brividi. - Agostin92688958 : @paola_demicheli Caro Ministro...ci voleva una commissione???Per unire la Sicilia alla Calabria,lo strumento miglio… -

