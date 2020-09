«Un uomo e una donna che sniffano cocaina sul fondoschiena della minorenne»: i festini di Villa Inferno su un sito porno? (Di giovedì 3 settembre 2020) Ieri Il gip di Bologna Letizio Magliaro ha descritto il ruolo di Luca Cavazza, uno degli otto indagati nell’ambito dell’operazione Villa Inferno dei carabinieri, che ora si trova agli arresti domiciliari: secondo Magliaro aveva il compito “e lo svolgeva continuamente, di individuare giovani donne da avviare alla prostituzione”. Le feste avvenivano in una Villa di proprietà di Davide Bacci, che è in carcere. Ma secondo il gip che ha condotto l’inchiesta, che è partita dalla denuncia della mamma della ragazzina coinvolta, sono stati fatti anche video e foto dei festini, e la 17enne ha spiegato ai carabinieri che le immagini venivano pubblicate su un sito porno. Spiega Repubblica: L’inchiesta ... Leggi su nextquotidiano

