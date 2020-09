Un topo in casa di Ilary Blasi ma Totti non c’è e sono urla e risate (Foto) (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ stato il gatto di Ilary Blasi a portare in casa il topo ma in quel momento Francesco Totti non c’era e per la conduttrice c’è stato anche un po’ di panico (Foto). Donna Paola, il gatto di casa Totti, era fuori che osservava il topo, un topolino piccolo; alla fine l’ha preso ma ha pensato di andarsi a rifugiare in casa, nelle camere da letto. A riprendere tutto il figlio di Ilary e Francesco ma quando la Blasi ha capito che il gatto era entrato con il topo in bocca era ormai troppo tardi. urla, la corsa per chiudere tutto ma ormai era fatta. Il video divertente postato da Ilary ... Leggi su ultimenotizieflash

annamariamoscar : Topo in casa di Ilary Blasi e Francesco Totti, l’esilarante scena della conduttrice che scappa - blogtivvu : La gatta di Ilary Blasi porta un topo in casa: la reazione di Francesco Totti è esilarante (VIDEO) - blogtivvu : Nuovo siparietto Ilary Blasi-Francesco Totti: si ride con la gatta Paola (ed il topo in casa!) ??? ? Il VIDEO e la r… - unbelrumore : Ciao raga forse c'è un topo che gira per casa voi tutto ok? - Il_Topo : Cosa cristo striscia sulle pareti di casa mia??? -