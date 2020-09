Un posto al sole anticipazioni: GIULIA soffrirà? Il passato ritorna… (Di giovedì 3 settembre 2020) Nei prossimi giorni Niko Poggi (Luca Turco) potrebbe aver bisogno di supporto da parte della propria famiglia e sicuramente mamma GIULIA (Marina Tagliaferri) non negherà al figlio tutto l’aiuto di cui ha bisogno. Ma a Un posto al sole sta per arrivare il momento del ritorno in prima linea della donna, con una storyline tutta sua.Leggi anche: DAYDREAMER il sabato e la domenica: il suo futuro è nel weekend? Le newsForse non a caso, in questo periodo si sottolinea spesso il fatto che la mamma di Angela (Claudia Ruffo) e Niko non si sia mai completamente ripresa dalla truffa romantica di cui è stata vittima qualche tempo fa. E ora la novità a cui andiamo incontro riguarda proprio quella brutta storia, che a sorpresa sta per tornare alla ribalta! Un posto al sole: tutte ... Leggi su tvsoap

