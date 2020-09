Un murales dedicato alla vertenza: Jorit al fianco degli operai Whirlpool (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prosegue la battaglia dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est contro la chiusura dello stabilimento prevista per il prossimo 31 ottobre. Anche lo street artist Jorit sostiene la lotta degli operai partenopei. Jorit, da sempre vicino ai temi dei valori umani, ha incontrato nella giornata di ieri una delegazione di operai dello stabilimento dell’area orientale di Napoli. L’artista, dopo aver indossato la maglia simbolo della lotta operaia, ha promesso che presto realizzerà un murales dedicato alla vertenza. Da tempo lo street artist con i volti rappresentati nelle suo opere porta al centro del discorso sociale il tema della ... Leggi su anteprima24

