“Un milione di km per cercare la verità”: ecco un estratto del libro ‘La verità negata – Chi ha ucciso Angelo Vassallo’, edito da Paper First (Di giovedì 3 settembre 2020) Da oggi è disponibile in libreria “La verità negata – Chi ha ucciso Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore” di Dario Vassallo e Vincenzo Iurillo. ecco un estratto del libro (288 pagine, edito da Paper First) sui 10 anni senza verità riguardo alla morte del primo cittadino di Pollica, ucciso con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010 Scavando nei ricordi, mi torna alla mente un episodio rimastomi impresso, che vede protagonista mia moglie. Tornai a casa dal lavoro e trovai Ilaria arrabbiata con me. Le chiesi il motivo. «E me lo do­mandi? Sono arrabbiata perché nel rileggere poche pagine del tuo libro ho rivissuto la sensazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

DiMarzio : #Kolarov è dell’@Inter: 1 milione più 500 di bonus alla @OfficialASRoma, contratto di un anno con opzione per il gi… - LegaSalvini : TRUFFA NELLA GESTIONE DEI MIGRANTI: NEI GUAI UNA COOP, SEQUESTRATO QUASI UN MILIONE DI EURO - FedericoDinca : Grazie al circuito virtuoso creato attraverso il #redditodicittadinanza e con il grande impegno dei navigator, 1/5… - Albert_theOne : RT @Zippo88lrr: I primi 6 paesi per morti/milione di abitanti hanno fatto un #lockdown micidiale, e falcidiato economicamente i loro cittad… - simocanettieri : Il bonus del PD a Grillo: via la causa da 1 milione di euro -