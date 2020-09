Ufficiale: Torino, Buongiorno rinnova fino al 2024 (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Torino, con un comunicato Ufficiale, ha reso noto che Buongiorno ha rinnovato per altre quattro stagioni. Questa la nota del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno fino al 30 giugno 2024.” Foto: sito Ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Torino, Buongiorno firma per altre quattro stagioni

TORINO - Un prolungamento di contratto in ottica futura per il Torino. Il club di Urbano Cairo, infatti, ha blindato il difensore classe 1999 della Primavera Alessandro Buongiorno, tornato alla base d ...

