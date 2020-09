Ufficiale: Odriozola lascia il Bayern e torna al Real Madrid (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Bayern Monaco saluta il terzino Alvaro Odriozola che, dopo sei mesi di prestito, torna al Real Madrid. Odriozola si aggiunge a Philippe Coutinho che, non essendo stato riscattato dai bavaresi, ha fatto ritorno al Barcellona. Thanks and all the best, @alvaroOdriozola! #FCBayern #MiaSanMia — CHAMPIONS OF EUROPE (@FCBayernEN) September 3, 2020 Foto: sito Ufficiale Bayern Monaco. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

