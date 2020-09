Ufficiale: l’ex Inter e Roma Maicon ha firmato per il Villa Nova Atletico Club (Di venerdì 4 settembre 2020) Maicon continua la sua avventura da calciatore. Con un comunicato Ufficiale infatti, il Villa Nova Atletico Club, squadra allenata da Amantino Mancini, ha reso noto di aver ingaggiato il calciatore brasiliano ex Inter e Roma. Maicon giocherà così nel Campionato Mineiro, a 39 anni. Visualizza questo post su Instagram Maicon é do #LeãoDoBonfim! Com passagens por Inter de Milão, Manchester City e Roma, além da Seleção Brasileira por mais de 10 anos, o lateral multicampeão chega a Nova Lima para a disputa do Brasileirão! #VamosSubirLeão Un post condiviso da ... Leggi su alfredopedulla

Spazio_Napoli : - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - L'ex Muratore giocherà nella Reggiana - hbk_89 : RT @BombeDiVlad: ?????? #AZAlkmaar - #Ufficiale l’arrivo di #Letschert ?????? L’ex #Sassuolo ha anche esordito con il club olandese #LBDV #LeB… - BombeDiVlad : ?????? #AZAlkmaar - #Ufficiale l’arrivo di #Letschert ?????? L’ex #Sassuolo ha anche esordito con il club olandese… - EdoardoLanzi : RT @AffariDiCalcio: ?? UFFICIALE: Vedad #Ibisevic è un nuovo giocatore dello #Schalke04, contratto annuale per l' ex #HerthaBSC https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale l’ex FOTO - Villar: "Non c'è maggior orgoglio dell'indossare la fascia del mio Paese" Il Romanista