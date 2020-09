UEFA Nations League: Esordio soft per l'Italia con la Bosnia (Di giovedì 3 settembre 2020) (Roma, 3 settembre 2020) - Gli Azzurri (1,28) partono con i favori del pronostico nel match contro la Bosnia-Erzegovina (10,50) al suo debutto in Lega A Roma, 3 settembre 2020 – Dopo 300 giorni di stop, l'Italia (1,28) di Roberto Mancini torna in campo contro la Bosnia-Erzegovina (10,50) nella gara inaugurale della seconda edizione della Nations League. La lavagna di Planetwin365 suggerisce una vittoria della Nazionale azzurra, supportata dal 74% dei tifosi, anticipando una partita che potrebbe regalare da 2 o più gol (Over 1,5 a 1,14).Gli Azzurri che non scendono in campo dal 9-1 contro l'Armenia dello scorso 18 novembre, vogliono proseguire la striscia record di 11 vittorie consecutive e puntano a vincere la competizione(9,50). Gli analisti di Planetwin365, tuttavia ipotizzano come ... Leggi su iltempo

