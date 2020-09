U21, l'Italia supera la Slovenia con Colpani e Melegoni (Di giovedì 3 settembre 2020) Giovane, sperimentale e già vincente. L' Italia U21 di Nicolato ha superato per 2-1 la Slovenia nel primo test post lockdown, disputato a Lignano Sabbiadoro . L'amichevole, in bilico fino al primo ... Leggi su corrieredellosport

L’Italia Under 21 ha sconfito i pari età della Slovenia per 2-1 nell’amichevole andata in scena a Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine). Gli azzurrini, tornati a giocare dopo quasi dieci mesi di ...Tamponi tutti negativi nella Nazionale Under 21, via libera alla gara degli azzurrini con la Slovenia in programma alle 17.30 a Lignano Sabbiadoro. I test, effettuati ieri in tarda serata dopo la posi ...