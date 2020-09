U.S. Città di Palermo, inibizione di cinque anni per Zamparini: accolto il ricorso della Procura. Tuttolomondo… (Di giovedì 3 settembre 2020) cinque anni di inibizione per Maurizio Zamparini.La Corte federale d’appello ha accolto il ricorso presentato dalla Procura Figc poco più di un mese fa. Nel dettaglio, lo scorso 23 luglio il Tribunale Federale Nazionale aveva rigettato la richiesta di deferimento nei confronti dell’ex patron del Palermo e di tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel filone scandagliato dagli organi di giustizia sportiva relativamente al fallimento dell’U.S. Città di Palermo.Di seguito, il dispositivo e il comunicato diramato dalla FIGC.“La Corte Federale d’Appello, composta da:Mario Luigi Torsello - PresidenteSalvatore Mezzacapo – ComponenteGiovanni Trombetta – ... Leggi su mediagol

