TycSports: “Messi potrebbe rimanere al Barcellona nella prossima stagione, entro oggi la decisione” (Di giovedì 3 settembre 2020) Secondo TycSports, dopo l’incontro avvenuto ieri tra il padre di Messi, Jorge, e il Barcellona, l’argentino prenderà entro oggi una decisione definitiva sul proprio futuro. Visto le difficoltà di liberarsi contrattualmente dalla società blaugrana e considerata la volontà da parte del club di non cedere il proprio fuoriclasse, per il canale sudamericano Messi quasi sicuramente potrebbe rimanere al Barcellona anche nella prossima stagione e per andare così a scadenza di contratto nel 2021. Una notizia importante che aggiunge ulteriori dettagli sul futuro della pulce. Foto: Twitter Barcellona L'articolo TycSports: “Messi ... Leggi su alfredopedulla

TuttoMercatoWeb : Messi potrebbe non lasciare il Barça. TycSports: 'Oggi la decisione, resta al 90%' - Noovyis : (TycSports: “Messi potrebbe rimanere al Barcellona nella prossima stagione, entro oggi la decisione”) Playhitmusic… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Messi potrebbe non lasciare il Barça. TycSports: 'Oggi la decisione, resta al 90%' - enricoI00 : RT @TuttoMercatoWeb: Messi potrebbe non lasciare il Barça. TycSports: 'Oggi la decisione, resta al 90%' - LeoWolf1992 : RT @TuttoMercatoWeb: Messi potrebbe non lasciare il Barça. TycSports: 'Oggi la decisione, resta al 90%' -

Ultime Notizie dalla rete : TycSports “Messi