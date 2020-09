Turchia, presto libero l'avvocato Aytac Unsal dopo 213 giorni di digiuno (Di giovedì 3 settembre 2020) L'avvocato turco Aytac Unsal, condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione, sarà presto scarcerato per ordine della Corte di Cassazione turca. Lo riferisce Ceren Huisal, responsabile Esteri degli ... Leggi su tgcom24.mediaset

L'avvocato turco Aytac Unsal, condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione, sarà presto scarcerato per ordine della Corte di Cassazione turca. Lo riferisce Ceren Huisal, responsabile Esteri degli avvoc ...

La vergognosa debacle dei diritti umani in Turchia

Ankara chiama, la Corte europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) risponde e boccia il ricorso di scarcerazione dell’avvocato Aytaç Ünsal giunto al 213º giorno del suo “digiuno fino alla morte” per chieder ...

