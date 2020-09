Turchia, liberato dopo oltre 200 giorni di sciopero della fame l’avvocato per i diritti civili Aytaç Ünsal (Di giovedì 3 settembre 2020) La Corte Suprema turca ha deciso di scarcerare Aytaç Ünsal, avvocato per i diritti civili in sciopero della fame da più di 200 giorni. Il 32enne è in condizioni critiche dopo che a febbraio ha iniziato un lungo digiuno per protesta contro l’arresto da parte del governo di Ankara e per chiedere un processo equo. Aytaç Ünsal era collega e amico di Ebru Timtik, l’avvocata morta dopo 238 giorni di sciopero della fame venerdì scorso. September 3, 2020 dopo la morte di Timtik si erano intensificate le proteste e le richieste per chiedere il rilascio di Unsal. Entrambi sono stati accusati di appartenere a ... Leggi su open.online

