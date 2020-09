Turchia: Cassazione, liberare avvocato in sciopero fame (Di giovedì 3 settembre 2020) ISTANBUL, 3 SET - La Corte di Cassazione turca ha ordinato l'immediata scarcerazione per motivi di salute dell'avvocato Aytac Unsal, che da 213 giorni è in sciopero della fame per protestare contro la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

La Corte di Cassazione turca ha ordinato l'immediata scarcerazione per motivi di salute dell'avvocato Aytac Unsal, che da 213 giorni è in sciopero della fame per protestare contro la sua condanna a 10 ...

