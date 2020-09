Turchia, basta influenze esterne nel Mediterraneo orientale (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 03 SET - Sulle dispute nel Mediterraneo orientale "i Paesi terzi devono avere un atteggiamento ragionevole, solo così può essere trovata una soluzione. Quelli che vengono da migliaia ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Turchia basta

(ANSA) - ISTANBUL, 03 SET - Sulle dispute nel Mediterraneo orientale "i Paesi terzi devono avere un atteggiamento ragionevole, solo così può essere trovata una soluzione. Quelli che vengono da migliai ...Per farsi un’idea di come l’Italia sia stata sorpassata dalla Turchia in Libia, basta guardare alla mole di accordi economici che Tripoli e Ankara stanno siglando da mesi. Alcune ore prima che il nost ...