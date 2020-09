Tumori, ecco il 'naso elettronico' che scova cancro all'ovaio (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos Salute) - Una nuova arma hi-tech per scovare precocemente il tumore dell'ovaio. Il naso elettronico (e-nose) è la tecnologia utilizzata in un ampio studio appena pubblicato su 'Cancers', condotto dall'Istituto nazionale dei Tumori (Int) di Milano in collaborazione con l'Università Statale di Milano, per migliorare la diagnosi del carcinoma ovarico. I risultati sono promettenti e aprono nuovi orizzonti per lo screening di un tumore che, ad oggi, purtroppo viene ancora scoperto troppo tardi, quando le strategie a disposizione non garantiscono percentuali elevate di efficacia. "La presenza del tumore determina modificazioni di tutta una serie di processi metabolici, a cui segue il rilascio di sostanze volatili organiche - spiega Francesco Raspagliesi, direttore ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Tumori ecco Tumori, ecco il 'naso elettronico' che scova cancro all'ovaio Adnkronos Philippe Daverio, camera ardente (alla Pinacoteca di Brera) e funerali: date e orari

Milano - È morto mercoledì 2 settembre 2020 Philippe Daverio, a Milano, presso l'Istituto dei Tumori dove lottava contro un cancro ... il Comune di Milano dà il via alla distribuzione: ecco a chi ...

Addio a Philippe Daverio, i messaggi di cordoglio su Twitter e Instagram

