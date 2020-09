Tufello, dà in escandescenza durante un controllo della Polizia e rompe il lunotto della volante: arrestato 46enne (Di giovedì 3 settembre 2020) Resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato: queste le accuse di cui dovrà rispondere un 46enne romano che è stato arrestato ieri in via delle Isole Curzolane dalla Polizia. Nella fattispecie, durante i controlli degli agenti, avvenuti intorno alle 22.50, l’uomo ha dato in escandescenza danneggiando il vetro del lunotto posteriore di una delle due volanti presenti. Tufello, dà in escandescenza durante un controllo della Polizia e rompe il lunotto della volante: arrestato 46enne su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tufello, dà in escandescenza durante un controllo della Polizia e rompe il lunotto della volante: arrestato 46enne -

Ultime Notizie dalla rete : Tufello escandescenza Tufello: infrange vetro lunotto posteriore ad auto servizio della Polizia TerzoBinario.it Tufello: infrange vetro lunotto posteriore ad auto servizio della Polizia

Durante un controllo è andato in escandescenza e ha infranto il vetro del lunotto posteriore dell’auto di servizio della Polizia. L’episodio è avvenuto alle 22,50 di mercoledì 2 settembre in via delle ...

Durante un controllo è andato in escandescenza e ha infranto il vetro del lunotto posteriore dell’auto di servizio della Polizia. L’episodio è avvenuto alle 22,50 di mercoledì 2 settembre in via delle ...