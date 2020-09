Trump vs Biden: in un’intervista tutto il senso dell’agonia della democrazia Usa (Di giovedì 3 settembre 2020) La vita, è risaputo, può talvolta esser molto crudele. E crudele è sicuramente stata, due giorni fa, con Laura Ingraham, storica conduttrice di Fox News nonché una delle più antiche e fanatizzate propagandiste del Trumpismo in quella che, del Trumpismo, è da sempre, con poche eccezioni, la culla, la cassa di risonanza e, insieme, la fonte ispiratrice. Più ancora: una sorta di ventre materno di cui Donald J. Trump è l’orgoglioso parto, e nel cui caldo, accogliente e umido conforto Donald J. Trump usa da sempre tornare ogniqualvolta senta il bisogno d’amore e di comprensione. O di mostrare al mondo il meglio di sé, finalmente lontano dalla perfida impertinenza dei “nemici del popolo” (così Trump definisce tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano

masechi : ?? La campagna più dura. Ucciso un manifestante di una carovana pro Trump a Portland. Il forte recupero del presiden… - kuzzi79 : RT @CavaleraDaniele: LA TRISTE 'ALTERNATIVA' A TRUMP In diretta nazionale da New York, il candidato DEM Joe Biden si fa un sonoro sonnellin… - PulciniRemo : #trump #gop #biden #election #us #usa #dem #republican #democrat #vote #travel #awesome #maga #2020 #politics… - IDontWantTo1312 : purtroppo no ?? - annapaolasanna : Trump alza il livello dello scontro per presentarsi come il restauratore dell'ordine. Al suo Law and Order #Biden e… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump Biden Usa 2020: Biden è avanti nei sondaggi su Trump tra i 7 e i 10 punti AGI - Agenzia Italia “Allontanati da Twitter”, così Biden attacca Trump

Il candidato democratico a USA 2020, Joe Biden, ha tenuto un briefing insieme alla moglie e agli esperti di salute e istruzione a Wilmington. Ha poi pronunciato un discorso in pubblico, dove ha attacc ...

Che cosa si dice in Cina sul duello Trump-Biden

Politologi e analisti di geopolitica in Cina analizzano la contesa elettorale Usa fra Trump e Biden sulle colonne del South China Morning Post Non c’è posto dove si osserveranno più attentamente le el ...

Il candidato democratico a USA 2020, Joe Biden, ha tenuto un briefing insieme alla moglie e agli esperti di salute e istruzione a Wilmington. Ha poi pronunciato un discorso in pubblico, dove ha attacc ...Politologi e analisti di geopolitica in Cina analizzano la contesa elettorale Usa fra Trump e Biden sulle colonne del South China Morning Post Non c’è posto dove si osserveranno più attentamente le el ...