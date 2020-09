“Trovati nel bosco”. Viviana e Gioele, nuova scoperta durante il sopralluogo a Caronia (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono stati trovati altri frammenti ossei nei boschi di Caronia (Messina) nei pressi della zona in cui sono stati trovati i resti del piccolo Gioele. “Non si sa se sono ossa umane o resti animali”, spiegano fonti investigative all’Adnkronos. I resti ritrovati verranno adesso analizzati dagli esperti che in questi giorni stanno esaminando i resti del bambino di 4 anni. Ieri questa nuova scoperta, che potrebbe fornire ulteriori elementi per svelare il mistero della morte del piccolo e della sua mamma. Il ritrovamento sarebbe avvenuto a circa 50 metri dal luogo in cui il volontario , l’ex carabiniere Pino Di Bello, trovò i resti del piccolo lo scorso 19 agosto.



