“Troppo sexy!”. Cristina D’avena, lo scatto hot fa il pieno di like, il décolleté è pazzesco (Di giovedì 3 settembre 2020) Cristina D’Avena ha pubblicato una foto con una riuscitissima posa sexy su Instagram: braccia incrociate dietro la testa e parte superiore del bikini nero in primo piano hanno fatto dire ai fan: “TI abbiamo persa”. Cristina D’Avena è la cantante che ha fatto da colonna sonora all’adolescenza di milioni di italiani con le sigle di numerosissimi cartoni animati degli anni ottanta e novanta da Kiss Me Licia ai Puffi a Ti voglio bene Denver. Grazie a questi successi la cantante bolognese è ancora in grado di fare il sold out quando si esibisce live: prima di Ferragosto ha cantato in un drive-in a Montecatini Terme, un concerto unico nel suo genere con il pubblico ad assistere in macchina. Oggi Cristina D’Avena ha 56 anni e non è mai stata così in forma, come dimostrano gli ... Leggi su caffeinamagazine

