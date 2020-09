Tre rarissimi zifi avvistati nel mare della Sardegna (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel mare del Nord della Sardegna avvistati tre rarissimi zifi: lunghi fino a 5 metri vivono in acque abbastanza profonde e i loro avvistamenti sono difficili n gruppo di quaranta delfini comuni e ben tre rarissimi zifi. Si susseguono in questi giorni gli avvistamenti di cetacei nel mare del nord della Sardegna, dove i ricercatori… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Tre rarissimi

Corriere Nazionale

La luna piena di settembre, che vedremo stasera, cade così presto nel mese, che non la si può classificare come "luna del raccolto", visto che l'equinozio quest'anno cadrà il 22 settembre alle 13,30.Era stata costretta a partorire tre mesi prima del termine naturale della gravidanza per potersi sottoporre alle cure per un tumore raro. Gemma Collins, una mamma inglese di 37 anni, ha però perso la ...