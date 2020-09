Trattamenti e filler capelli da fare in salone, per capelli da favola al rientro (Di giovedì 3 settembre 2020) Settembre è arrivato e, con lui, è come se iniziasse il nuovo anno. Sì, perché è tempo di bilanci, di fine vacanze, di rientro e di tornare alle vecchie abitudini ed alla solita routine. Con l’abbronzatura ancora presente, ma che piano piano sbiadisce, un altro ricordo della bella stagione sono senz’altro capelli stressati, inariditi, spenti e sfibrati. È quindi il momento perfetto per dedicarsi a loro attraverso Trattamenti mirati, da eseguire in salone, perché più potenti. Ma tra maschere e impacchi ristrutturanti, filler, botox ed ossigenoterapia, come scegliere la soluzione migliore? Questa breve guida vi toglierà qualche dubbio. Fonte: 123rf Maschere ed impacchi ristrutturanti, i Trattamenti ... Leggi su dilei

Beatric31517150 : RT @opissochiara1: Sono contenta che si comincino a vedere facce vere, autentiche, con lineamenti marcati e segni del tempo. A parte crema… - robybrunelli : RT @opissochiara1: Sono contenta che si comincino a vedere facce vere, autentiche, con lineamenti marcati e segni del tempo. A parte crema… - nicocorradini74 : RT @opissochiara1: Sono contenta che si comincino a vedere facce vere, autentiche, con lineamenti marcati e segni del tempo. A parte crema… - MedexTV : Bellezza: il 92,8% dei pazienti pronti a tornare dai chirurghi plastici ed estetici. Trattamenti viso e filler i pi… - Oriana_Mati : RT @opissochiara1: Sono contenta che si comincino a vedere facce vere, autentiche, con lineamenti marcati e segni del tempo. A parte crema… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattamenti filler Sondaggio rivela: il 92,8% dei pazienti pronti a tornare dai chirurghi plastici ed estetici. Trattamenti viso e filler i trattamenti più richiesti politicamentecorretto.com Belle da Vicino di Alessandro Gualdi: salviamo la pelle dopo l’estate

Come intervenire sulla pelle dopo il periodo estivo: il dottor Alessandro Gualdi ci spiega cosa fare per salvare la pelle dagli effetti del sole. Fino a una trentina di anni fa, l’abbronzatura era sin ...

Pazienti Covid-19 pronti a tornare dai chirurghi plastici ed estetici

Dopo l’emergenza Covid-19 i pazienti italiani di medicina estetica e chirurgia plastica sono tornati a riprogrammare visite, trattamenti e interventi pianificati in precedenza. E, pur con una maggiore ...

Come intervenire sulla pelle dopo il periodo estivo: il dottor Alessandro Gualdi ci spiega cosa fare per salvare la pelle dagli effetti del sole. Fino a una trentina di anni fa, l’abbronzatura era sin ...Dopo l’emergenza Covid-19 i pazienti italiani di medicina estetica e chirurgia plastica sono tornati a riprogrammare visite, trattamenti e interventi pianificati in precedenza. E, pur con una maggiore ...