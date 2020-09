Trapani. Uffici di Palazzo D’Alì chiusi oggi e domani causa coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Porte sbarrate oggi e domani in Municipio a Trapani causa covid-19. Un dipendente del Comune è risultato positivo al virus. Pertanto il sindaco Giacomo Tranchida, dopo avere appreso la notizia, ha disposto la chiusura degli Uffici di Palazzo D’Alì per le giornate di giovedì e venerdì. È stata disposta la sanificazione dei locali, e lo smart working per tutto il personale dipendente. Leggi su laprimapagina

