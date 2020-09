Tragedia in Germania, cinque bambini trovati morti in casa forse uccisi dalla madre: il sesto figlio trovato illeso dalla nonna (Di giovedì 3 settembre 2020) cinque bambini sono stati trovati morti in un appartamento al terzo piano di un condominio di Solingen, nella Nordreno-Vestfalia. Le vittime sarebbero tre bambine di un anno e mezzo, due e tre anni e due bambini di sei e otto anni. Lo ha detto una portavoce della polizia locale. Le cause dei decessi non sono ancora chiare, ma secondo il quotidiano Bild a uccidere i piccoli potrebbe essere stata la madre 27enne, che, dopo aver viaggiato per 35 chilometri, avrebbe tentato il suicidio nella stazione di Dusseldorf. La donna si è lanciata sotto le rotaie di un treno dell’S-Bahn alla stazione centrale di Duesseldorf alle 13,46, scrive la Bild on line, ma sarebbe sopravvissuta.. In un primo momento del suo sesto bambino non vi era alcuna traccia. Ad ... Leggi su meteoweb.eu

