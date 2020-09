Tragedia del lavoro a Cavallermaggiore: morto Davide Gennero, grave il fratello Francesco (Di giovedì 3 settembre 2020) Infortunio sul lavoro in un’azienda agricola di Cavallermaggiore (Cuneo). Giovedì mattina due fratelli impegnati nella verifica di un silos alto una quarantina di metri, riempito ieri sera con mangime per animali, sono caduti all’interno. Davide Gennero 22 anni, è morto, Francesco che ne ha 25 è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Savigliano. In un primo tempo si era pensato che la caduta fosse dovuta al crollo del tetto della torre. Invece la vittima è morta per avere inalato gli odori tossici dei mangimi a base di mais. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano e personale Spresal dell’Asl e il 118 con l’elicottero per i ... Leggi su laprimapagina

