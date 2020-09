Tour de France: Lutsenko in solitario al traguardo, tappa in salita, Yates sempre in giallo (Di giovedì 3 settembre 2020) Adam Yates conserva la maglia gialla, arrivando a 2'53" didistacco insieme agli altri big piu' attesi come Primoz Roglic, che insegue in classifica a 3", Tadej Pogacar (a 7" nellagenerale) e a Egan Bernal, Tom Dumoulin e Thibaut Pinot Leggi su firenzepost

Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - FirenzePost : Tour de France: Lutsenko in solitario al traguardo, tappa in salita, Yates sempre in giallo - sportface2016 : #Ciclismo #TourdeFrance Le pagelle della sesta tappa: #Lutsenko vince, #Aru si fa vedere, i big si nascondono - StraNotizie : Ciclismo, Tour de France: Lutsenko vince il salita. Adam Yates mantiene la maglia gialla - repubblica : Ciclismo, Tour de France: Lutsenko vince il salita. Adam Yates mantiene la maglia gialla -