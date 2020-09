“Torna il sole”. Il meteo, buone notizie per le (quasi) tutte le regioni italiane (Di giovedì 3 settembre 2020) Se il fresco vi ha già stancato sappiate che la parte conclusiva della settimana sarà contraddistinta dall’espansione dell’alta pressione dall’Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, con il tempo che si mostrerà spesso stabile ed estivo anche per buona parte del weekend sullo Stivale. Tuttavia dovremo fare i conti con una piccola ansa depressionaria sul basso Mediterraneo in lento movimento verso la Grecia che nel weekend influenzerà il tempo su parte delle nostre regioni più meridionali, con alcuni temporali concentrati prevalentemente in Sicilia.Sul resto d’Italia prevarrà invece l’azione stabilizzante dell’alta pressione in rimonta, anche con temperature in aumento, seppur con una lieve variabilità diurna sabato sulle aree alpine. Attenzione invece a domenica, quando dal Nord Atlantico una saccatura cercherà di erodere l’alta pressione ... Leggi su caffeinamagazine

