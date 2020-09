Torna il bonus per i professionisti |   chi ha diritto ai 1000 euro e come ottenerli

Si scrive agosto si legge settembre. Ricadono su questo mese gli effetti del decreto del mese precedente. Con l’entrata in vigore del «Decreto Agosto» si riapre la corsa al bonus per i professionisti per il mese di maggio che interessa una platea di oltre 500 mila professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato. Si tratta di una indennità finalizzata a sostenere, in via eccezionale e in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, gli iscritti alle casse di previdenza che potranno così accedere al «reddito di ultima istanza» per il terzo mese consecutivo. A prevederlo è l’articolo 13 del decreto n. 104/2020, che rispetto ai 600 euro che il decreto «Cura Italia» ha riconosciuto per i mesi di marzo e aprile, stabilisce nell’importo di 1.000 euro l’indennità per il mese di maggio 2020.

