Tony Hawk's Pro Skater 1+2 giocato in diretta ora! Lorenzo ci mostra il ritorno di una saga che ha fatto la storia (Di giovedì 3 settembre 2020) Il secondo miglior gioco di tutti i tempi? Sembra una sparata ma quanto meno per Metacritic è così: con il suo 98 Tony Hawk's Pro Skater 2 è, insieme a GTA IV e Soul Calibur, secondo solo a The Legend of Zelda: Ocarina of Time.Il ritorno di un gioco del genere in una riedizione che comprende anche il primo capitolo è quindi importantissima e avverrà ufficialmente nella giornata di domani con l'uscita di Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Proprio il protagonista assoluto della nostra live a sorpresa di oggi.Per seguire la diretta potete sfruttare il player qui sotto o dirigervi sul canale Twitch ufficiale di Eurogamer.it. Appuntamento ora in compagnia del nostro Lorenzo Mancosu.Leggi altro... Leggi su eurogamer

