Tommaso Paradiso risponde alle polemiche dopo il rilascio di Ricordami: “Mi bullizzate” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tommaso Paradiso risponde alle critiche dopo il rilascio di Ricordami, a seguito del quale ha ricevuto una serie di critiche – anche piuttosto pungenti – che hanno suscitato la reazione del cantautore romano, apparso risentito dopo le manifestazioni di dissenso da parte di alcuni followers. In merito alle recenti critiche mosse dai fan che non hanno apprezzato l’ultima uscita discografica di Tommaso Paradiso: “Riguardo a quella sana parte di odio vorrei dire solo questo: grazie. Grazie anche a voi. Vi ricordo brevemente quali sono state le canzoni, che ho scritto, più bullizzate quando sono uscite: ‘Il tuo maglione mio’, ‘Promiscuità’, ... Leggi su optimagazine

aiviLFirst : Unpopular opinion: Tommaso Paradiso non è così bono come dite - fedeedoscana : I deliri di onnipotenza uccidono carriere artistiche, da sempre e per sempre. Tommaso Paradiso non ne è esente. - Busonzio : RT @ASlash16: Radical chic di Roma Nord Canzoni demmme Finto indie Manie di onnipotenza ingiustificate TOMMASO PARADISO È SEMPLICEMENTE… - Gilmerdo : RT @GigiGaudiano: La solita manica di stronzi dall'insulto facile ha sputtanato una nuova canzone estiva solo per partito preso. Questo è q… - 19marino74 : RT @FQMagazineit: Tommaso Paradiso risponde alle critiche: “Vi ricordo quali mie canzoni sono state ‘bullizzate’ e vi dico ‘grazie'” https:… -