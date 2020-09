Tommaso Paradiso risponde alle critiche: “Vi ricordo quali mie canzoni sono state ‘bullizzate’ e vi dico ‘grazie'” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tommaso Paradiso ha lanciato un nuovo singolo, “Ricordami“. E sui social, in particolare su Twitter, sono apparsi molti commenti negativi, alcuni decisamente eccessivi per quanto si possa non apprezzare il pezzo. In molti hanno affermato che Paradiso “era meglio quando stava con i TheGiornalisti”. Ecco che oggi lo stesso cantante ha risposto con una Instagram story: “Voglio davvero ringraziare tutti. Vorrei condividere ogni storia che mi avete mandato ma capite che (fortunatamente) è praticamente impossibile”. Inizia così il post, prima di tutto ringraziando quanti gli hanno fatto i complimenti per la nuova canzone. Poi continua: “Riguardo a quella sana parte di odio vorrei dire solo questo: grazie. Vi ricordo ... Leggi su ilfattoquotidiano

mishingallifrey : RT @jawaadseyes: Tommaso Paradiso da quando ha lasciato i thegiornalisti: - FQMagazineit : Tommaso Paradiso risponde alle critiche: “Vi ricordo quali mie canzoni sono state ‘bullizzate’ e vi dico ‘grazie'” - Noovyis : (Tommaso Paradiso risponde alle critiche: “Vi ricordo quali mie canzoni sono state ‘bullizzate’ e vi dico ‘grazie'”… - adorablharry : RT @jawaadseyes: Tommaso Paradiso da quando ha lasciato i thegiornalisti: - serperuta : RT @eliaa_mauri: Raga fra la nuova di Tommaso Paradiso e quella di jovanotti e Tiziano ferro è una lotta all'ultimo sangue per la peggiore… -