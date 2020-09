Tlc: Unidata sottoscrive accordo con Cebf per sviluppo Ftth aree grigie Lazio (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos) - Unidata, operatore di telecomunicazioni con rilevante presenza a Roma e nel Lazio, ha sottoscritto un accordo di investimento con il fondo europeo Connecting Europe Broadband Fund (Cebf) - partecipato da Cassa Depositi e Prestiti (Italia), Caisse des Depots (Francia), Kfw (Bank aus Verantwortung - Germania), European Investment Bank, e da altri investitori Istituzionali - la cui gestione è affidata a Cube Im (Cube Infrastructure Management), finalizzato a disciplinare i termini dell'investimento in una società di nuova costituzione denominata Unifiber per la realizzazione di una rete di accesso in fibra ottica nel Lazio partecipata per il 30% da Unidata e per il restante 70% da Cebf. Unidata controllerà ... Leggi su iltempo

(Adnkronos) - Nell’ambito dell’esecuzione del Progetto, Unidata sarà incaricata da Unifiber della progettazione, direzione e realizzazione della propria rete in fibra ottica Ftth finalizzata a servire ...

