Tiziano Ferro canta Rimmel di De Gregori, il singolo che lancia l’album di cover (Di giovedì 3 settembre 2020) Tiziano Ferro canta Rimmel di De Gregori: è il primo singolo estratto dal suo disco di cover. L’album uscirà il 6 novembre con il titolo Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri e conterrà i brani della musica italiana più cari a Tiziano Ferro, da lui riletti e ricantati per l’occasione. Da Mango a Jovanotti, da Mina a Mia Martini, non manca neanche Francesco De Gregori del quale Tiziano ha voluto riportare all’attenzione del pubblico Rimmel, scegliendola anche come primo singolo. Il brano è stato presentato per la prima volta dal vivo ieri sera durante la serata dei Seat Music ... Leggi su optimagazine

TizianoFerro : RIMMEL è il primo singolo del nuovo progetto di Tiziano Ferro ACCETTO MIRACOLI: L’ESPERIENZA DEGLI ALTRI Ascoltalo… - repubblica : Tiziano Ferro adotta un altro cane: il video dell'incontro entusiasma i social - enpaonlus : Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” - peppefacciolo78 : RT @TizianoFerro: RIMMEL è il primo singolo del nuovo progetto di Tiziano Ferro ACCETTO MIRACOLI: L’ESPERIENZA DEGLI ALTRI Ascoltalo ora >… - cris19believe : RT @TizianoFerro: RIMMEL è il primo singolo del nuovo progetto di Tiziano Ferro ACCETTO MIRACOLI: L’ESPERIENZA DEGLI ALTRI Ascoltalo ora >… -