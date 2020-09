Tilda Swinton: «Il cinema? È l’arte più inclusiva che ci sia» (Di venerdì 4 settembre 2020) L’incipit de La voce umana, il cortometraggio realizzato da Pedro Almodovar con Tilda Swinton a fine lockdown, era già stato diffuso dall’autore sui social nei giorni scorsi: lei in un grande teatro di posa con un monumentale abito di velluto color sangue; poi campo stretto sul suo viso, tutto «pallore e malinconia che fa impazzire i registi» come lei stessa ironizza nel corso di un film in cui il cineasta e la sua interprete giocano a citare e scompigliare la … Continua L'articolo Tilda Swinton: «Il cinema? È l’arte più inclusiva che ci sia» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

raimovie : Tilda Swinton Leone d’Oro alla carriera a #Venezia77 #biennalecinema2020 #tildaswinton #leonedoro @la_Biennale - WeCinema : #Venezia77: nel segno delle donne e dell’amore per il cinema. Tilda Swinton accolta dalla madrina Anna Foglietta in… - repubblica : Venezia 77, Tilda Swinton a ruota libera: 'Il genere, i figli, in cucina con Jarmusch e Guadagnino' - flamanc24 : RT @raimovie: Tilda Swinton Leone d’Oro alla carriera a #Venezia77 #biennalecinema2020 #tildaswinton #leonedoro @la_Biennale https://t.co… - mariarojas_88 : RT @WeCinema: #Venezia77: nel segno delle donne e dell’amore per il cinema. Tilda Swinton accolta dalla madrina Anna Foglietta insieme a Ca… -