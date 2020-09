The Rock positivo al coronavirus: l’annuncio su Instagram (Di giovedì 3 settembre 2020) L’attore Dwayne Johnson, The Rock, ha annunciato su Instagram di essere positivo al coronavirus insieme a sua moglie e ai suoi due bambini. L’attore e wrestler Dwayne Johnson, The Rock, è positivo al coronavirus. Ad annunciare la notizia è stato il diretto interessato sul suo profilo Instagram, comunicando al popolo della rete che purtroppo anche … L'articolo The Rock positivo al coronavirus: l’annuncio su Instagram è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

