The Rock è guarito dal Coronavirus: «È stato un calcio nello stomaco: mettete la mascherina» – Video (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre)L’attore Dwayne The Rock Johnson ha annunciato di essere guarito dopo essere risultato positivo al Coronavirus insieme alla sua famiglia. L’ex wrestler in un Video su Instagram ha raccontato che a contagiarsi, infatti, sono stati anche sua moglie e le sue figlie, nonostante fossero stati molto disciplinati nel rispetto delle regole anti-contagio: «È stato un calcio nello stomaco». The Rock, 48 anni, ha spiegato di essersi infettato circa due settimane fa da «amici di famiglia molto stretti», che a loro volta non sapevano come si fossero contagiati. «Posso dirvi che questa è stata una delle cose più impegnative e ... Leggi su open.online

