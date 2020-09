The New Mutants - recensione (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel 2017, emozionati da Logan, per noi il più bel film su Wolverine, tragico e crudele, avevamo guardato con molto interesse il trailer di The New Mutants, con le sue promettenti atmosfere dark/horror. Poi il tempo ha cominciato a passare e del film si sono perse le tracce. Del progetto, che il regista Josh Boone coltivava fin dal 2016, giungevano notizie poco incoraggianti. Il film risultava già completato ma la casa produttrice Fox non ne era convinta e così New Mutants era stato rimaneggiato, prima alleggerito di una sua cupezza che poi invece, sull'onda del successo di It, era stata incrementata con l'aggiunta di nuove scene.Tutto questo faceva slittare le uscite previste dal 2018 al 2019, per finire poi nel turbine dell'acquisizione di Fox da parte Disney, nel marzo del 2019. Intanto anche i reshoot incontravano vari problemi, ... Leggi su eurogamer

