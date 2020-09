"The Human Voice", il debutto della coppia Almodovar-Swinton è una delizia - (Di giovedì 3 settembre 2020) Serena Nannelli Il corto del regista spagnolo conquista mettendo in scena l'ossessione amorosa e il delirio post-abbandono. La Swinton gioca sfoggiando una voluptas dolendi da antologia Presentato fuori competizione a Venezia77, "The Human Voice", il cortometraggio del regista spagnolo Pedro Almodovar con protagonista assoluta Tilda Swinton, è un piccolo gioiello. L'attrice, Leone d'Oro alla carriera proprio durante il gala di apertura di questa edizione, si misura con un testo liberamente tratto dalla pièce di Jean Cocteau che ad Almodovar aveva già ispirato “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. Prima direzione in lingua inglese per il regista e debutto di una collaborazione ... Leggi su ilgiornale

