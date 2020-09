‘The Batman’ si ferma: Robert Pattinson positivo al Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) ‘The Batman’, il Covid-19 colpisce anche il set della nuova pellicola di Matt Reeves. Robert Pattinson, il nuovo Cavaliere Oscuro dopo le interpretazioni precedenti di Christian Bale e Ben Affleck, è infatti positivo. Il coronavirus irrompe anche sul set di ‘The Batman‘, la nuova pellicola sull’eroe di Gotham in programma per il 2021. Come infatti … L'articolo ‘The Batman’ si ferma: Robert Pattinson positivo al Covid proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

