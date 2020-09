«The Batman», nuovo stop alle riprese. Robert Pattinson positivo al Coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Probabilmente, The Batman è il film più atteso del 2021. Ma è anche quello che forse ha avuto più stop durante la pandemia. L'ultimo a causa di un contagio che riguarderebbe proprio Robert Pattinson. La notizia ufficiale, confermata direttamente dalla Warner - racconta Variety - è che giovedì le riprese si sono fermate e che la cosa è dovuta alla scoperta di un membro dello staff positivo al Covid-19 che, seguendo le procedure previste dalla legge, ora sarebbe in isolamento. Una fonte avrebbe poi riferito a Vanity Fair America che la persona contagiata sarebbe il protagonista, Robert Pattinson. Da parte della casa di produzione non ci sono stati commenti e nemmeno successive conferme del rumor. Idem ... Leggi su gqitalia

