The Batman: ecco il primo trailer con Robert Pattinson (Di giovedì 3 settembre 2020) The Batman: rilasciato il primo trailer con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello. Il film dovrebbe arrivare nelle sale a ottobre 2021 Sono disponibili le prime immagini dell’attesissimo nuovo film della DC Comics: ‘The Batman‘, con protagonista il divo di ‘Twilight’ Robert Pattinson. Il film, le cui riprese si sono interrotte a causa dell’emergenza Covid, dovrebbe arrivare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

GamingToday4 : The Batman: i fumetti che potrebbero aver ispirato il film di Matt Reeves - _Call_Me_Liv : THE BATMAN - UN FILM DI ALDO GIOVANNI E GIACOMO - pervnia : dimentico: a settembre si riprende a filmare THE BATMAN - PanettaRoberta : RT @myredcarpetITA: #Tenet è nei cinema e ci ha confermato che #RobertPattinson l'attore del momento, parola di @martbarons - 3cinematographe : #TheBatman: #ChristopherNolan si fida ciecamente di #RobertPattinson -