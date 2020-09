Test Medicina Sicilia, avvocati: non rispettate norme anticovid (Di giovedì 3 settembre 2020) A poche ore dall'inizio dei Test d'ammissione per accedere a Medicina e Odontoiatria arrivano le prime segnalazioni di irregolarità. Da questa mattina, più di 60 mila aspiranti camici bianchi sono in coda ammassati davanti gli atenei in cui si svolgeranno, a partire da mezzogiorno di oggi, le prove d'accesso. A dare la notizia i legali dello studio Leone-Fell che hanno ricevuto decine e decine di messaggi di denuncia con tanto di foto a Testimonianza di quanto accaduto."Dai messaggi che stiamo ricevendo da questa mattina - raccontano gli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Floriana Barbata, soci dello studio Leone-Fell, prima law firm in Italia per numero di ricorsi avverso le illegittimità del Test - si evince chiaramente che in molti casi non è stato previsto alcun ... Leggi su ilfogliettone

