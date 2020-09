Test Medicina, la protesta alla Sapienza: "Il numero chiuso fa male alla sanità" (Di giovedì 3 settembre 2020) “Il numero chiuso all'Università serve per tagliare sulla sanità”. Slogan e striscioni. In scena la consueta proTesta sul numero chiuso alla Sapienza a poche ore dallo start ufficiale del Test di ingresso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, tra stringenti misure di sicurezza e ansie da prestazione dei ragazzi. “Al Test di oggi, in tutta Italia, ci sono circa 66.500 iscritti per 13mila posti disponibili”, afferma Camilla Guarino di Link. “È inaccettabile – prosegue - che venga fatta una selezione tale per diventare medico, quando il nostro Servizio Sanitario Nazionale è ... Leggi su iltempo

