Test medicina 2020, orario, aggiornamenti e proteste (Di giovedì 3 settembre 2020) 66mila studenti oggi parteciperanno al Test d’ingresso di medicina. L’ultimo ostacolo verso il coronamento del sogno di indossare il camice bianco. Solo 1 su 5 sarà ammesso. Si inizia alle 12, ma gli studenti hanno dovuto presentarsi molto prima davanti agli atenei, per permettere l’entrata in sicurezza. Tutti muniti di mascherini, documento di validità e le ricevute di pagamento. Chi non avrà tutto in regola non verrà ammesso all’esame. La prova durerà 100 minuti e verterà su 60 domande a risposta multipla. Verranno assegnati 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 per quelle errate e zero per quelle non date. I risultati del Test saranno disponibili il 29 settembre. Test medicina, controversie e proTeste Mentre ... Leggi su italiasera

