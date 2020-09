Test di Medicina, a Genova la carica dei milletrecentouno candidati (Di giovedì 3 settembre 2020) Mascherina e autocertificazione sul proprio stato di salute, i ragazzi si sono presentati a scaglioni di trenta minuti, in base all'iniziale del cognome Leggi su ilsecoloxix

Agenzia_Ansa : Università: via ai test di Medicina, protesta contro il numero chiuso. Striscione davanti al Lingotto di Torino, '… - Corriere : Test di Medicina al via: 66mila sotto esame, ne passerà uno su 5 - ky_gaard : Ogni anno la stessa storia sui test di medicina. Troppo difficile capire che l'imbuto è in specialistica, troppo difficile - ariigsp : Sto aspettando le 13.40 solo per assistere al putiferio post Test Medicina. Primo anno che posso assistere senza an… - MollyB___ : @kraken9090 @Cartabellotta Sono arrivata quinta al mio, anche se non a medicina e quindi con ben meno persone. Solo… -