**Terremoto: Legnini, ‘ipotesi uso Recovery fund per ricostruzione’** (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos) – Esiste la “possibilità di utilizzare il Recovery fund anche per la ricostruzione post sisma, è una delle ipotesi a cui lavoriamo. Noi ad oggi non abbiamo un problema finanziario immediato, perché le risorse per far partire la ricostruzione, sia privata che pubblica, ci sono: abbiamo circa 9 miliardi di euro. Ma abbiamo bisogno di assicurare una ricostruzione di qualità, norme sullo sviluppo del territorio, un sisma bonus rafforzato”. Lo dice il commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del Centro Italia 2016, Giovanni Legnini, lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione con il premier Giuseppe Conte, i governatori delle Regioni interessate e i sindaci del cratere.“Attorno a tre parole, ovvero ricostruzione delle città e dei borghi ... Leggi su meteoweb.eu

hashtag24news1 : Si è da poco concluso a Roma, presso Palazzo Chigi, l'incontro del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con il… - umbriajournal_ : Commissario Legnini, 5mila cantieri in 6 mesi, ricostruzione Centro Italia - umbriajournal_ : Ricostruzione Centro Italia, commissario Legnini, 5mila cantieri in 6 mesi - Antonello2011 : RT @matteoricci: A #Termoli bella presentazione del libro “Vincere l’odio, prima e dopo il coronavirus” e confronto interessante e costrutt… - FaMicaela : RT @matteoricci: A #Termoli bella presentazione del libro “Vincere l’odio, prima e dopo il coronavirus” e confronto interessante e costrutt… -

Ultime Notizie dalla rete : **Terremoto Legnini **Terremoto: Legnini, 'ipotesi uso Recovery fund per ricostruzione'** SassariNotizie.com TERREMOTO: AL VIA RIUNIONE CONTE-GOVERNATORI-SINDACI

ROMA – E’ iniziata la riunione a a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte con i sindaci del cratere e i governatori della 4 Regioni colpite dal sisma 2016. Partecipano, oltre che al commissario a ...

CDM OGGI/ Fondi trasporti scuola e aiuti Sicilia: Conte “via migranti da Lampedusa”

Oggi Cdm su aiuti alla Sicilia e a Lampedusa: emergenza migranti, Conte promette “sgravi fiscali e 2 navi quarantena”. Odg Governo: fondi per trasporti scuola Alle ore 19 è previsto il CdM con l’ordin ...

ROMA – E’ iniziata la riunione a a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte con i sindaci del cratere e i governatori della 4 Regioni colpite dal sisma 2016. Partecipano, oltre che al commissario a ...Oggi Cdm su aiuti alla Sicilia e a Lampedusa: emergenza migranti, Conte promette “sgravi fiscali e 2 navi quarantena”. Odg Governo: fondi per trasporti scuola Alle ore 19 è previsto il CdM con l’ordin ...