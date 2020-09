Terapia intensiva | oltre 100 ricoveri da Covid | l’ultima volta a giugno (Di giovedì 3 settembre 2020) I malati da Coronavirus in Italia che necessitano di un ricovero urgente in Terapia intensiva sono più di 100. Non accadeva dallo scorso giugno. Torna a crescere il numero di persone ricoverate in Terapia intensiva per Coronavirus. In Italia, nella giornata di mercoledì 2 settembre 2020, ha raggiunto quota 109 il totale di pazienti che … L'articolo Terapia intensiva oltre 100 ricoveri da Covid l’ultima volta a giugno è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

you_trend : ?? #Coronavirus, 02/09/20 • Attualmente positivi: 27.817 • Deceduti: 35.497 (+6, +0,02%) • Dimessi/Guariti: 208.201… - Tg3web : Elisa e Francesca, due mamme che da giorni portano avanti la protesta contro l'ospedale di Verona dove i loro figli… - Corriere : Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neo… - passaricaterina : RT @azangrillo: Come anticipato da studi anche del San Raffaele, è sempre più evidente la correlazione tra ridotta carica virale e variazio… - SimonaBellone : 2/9/2020 #coronavirus #Liguria, zero morti e 6 pazienti in terapia intensiva: 31 malati e 47 casi più di ieri 157… -